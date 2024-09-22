T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.51697569-2024/456-Ceza Dava Dosyası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28/05/2024 tarih 2024/57 soruşturma 2023/57 esas 2024/57 iddianame sayılı iddianamesi ile Ramazan ve Ayşe oğlu 31/07/1976 doğumlu, Konya Seydişehir Muradiye nüfusuna kayıtlı şüpheli MEHMET UĞURLU'nun 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 89. ve 90. maddeleri uyarınca Yargıtay İlgili Ceza Dairesi'nde "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan TCK'nun 109/1, 109/3.d, 53/1 maddeleri gereğince yargılamaları yapılmak üzere hakkında son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin talep edildiği, mahkememizce şüpheliye 2802 sayılı yasanın 89/3 maddesi uyarınca toplanmalarını istedikleri deliller varsa tebliğden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak mahkememize bildirmeleri gerektiği hususunun ihtar edilemediğinden;

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraiddianamenin tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.