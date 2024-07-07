T.C. BAKIRKÖY 6. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.07.2024 - 00:00

Sayı: E-2024/1509-İnfaz Hâkimliği Dosyası

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde cezasını infaz etmekteyken, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 26/02/2024 tarih 2024/309 NKL sayılı yazısıyla açık ceza infaz kurumuna iadesi talep edilen hükümlü İBRAHİM SANCAK (27793553124) hakkında Hakimliğimiz 2024/1509 Esas 2024/2051 Karar 29/03/2024 tarihli kararımız ile Açık Ceza İnfaz Kurumuna iadesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.07.2024