T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.09.2024 - 00:00

Esas No: 2024/371

Karar No: 2024/307

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya hakkında Hırsızlık suçundan sanık DEVLET KURİYE hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 06/06/2024 tarih 2024/371 Esas 2024/307 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nın142/2-h,35/2, 62/1, 231/5 maddeleri uyarıncaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasınasanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13.09.2024