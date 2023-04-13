T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 13 Nisan 2023

DOSYA NO : 2022/315 Esas

KARAR NO : 2023/53

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2023 tarihli sanık Mehmet GÖKGÖZ' ün TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 11.660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; A. Kadir ve Zeliha oğlu, 01/06/1977 Üçkuyu doğumlu, sanık Mehmet GÖKGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.04.2023