Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2021/399 Esas 20.01.2025 Konu: İLANEN TEBLİGAT İLANEN TEBLİGAT

Davacı, DİLEK ÖZBEK ile Davalı, BULUT İNŞAAT TURİZM SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce mersis adresinize ıslah dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye (35. maddeye göre tebligat) çıkartılmış olup, gösterilen adresteki bina kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış olduğundan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/03/2025 günü saat: 09:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Islah dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.