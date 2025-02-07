Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/284 Esas

Davalı Külahçıoğlu Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adresinin depremde yıkıldığından ve tebligata yarar başkaca açık adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dava dışı işçi Erdoğan Yaşar'ın işçiilik alacaklarından dolayı ödenen toplam net 175.203,00 TL'nin ödeme tarihi olan 20.12.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte dava dışı işçiyi çalıştırdıkları sürelere göre tespit edilecek sorumlulukları oranında davalı Adana Ft Yemekçilik Temizlik Bilgi İşlem Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Akay Güvenlik Yemek Temizlik Hizmetleri Medikal İnşaat İlaçlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Derya Restaurant Gıda Dayanıklı Tüketim Maddeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hanzek Sosyal Hizmetler Limited Şirketi, Harput İaşe İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hasad Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Külahçıoğlu Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Net Yemekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tarif Yemekçilik Temizlik Hizmetleri Gıda Hayvancılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tasfiye Halinde Bayındır Turizm Yemek Üretim Temizlik Ticaret ve İşletmeciliği Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde Doysan Deliva Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden tahsili ile idarelerine ödenmesi (Alacak) davası talepli dava dilekçesinin; işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı; HMK md.122 uyarınca "İşbu dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık cevap süresi içinde HMK md.122, 126 ve 129 uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık da dahil olmak üzere varsa tüm delillerini Mahkemeye sunması; aksi halde HMK md.128 uyarınca davacının, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" hususu 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.