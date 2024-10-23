T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/12 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa FARUK CANBAY tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, KARESİ ilçesi, ARMUTALAN mah/köy 32 Cilt, 63 Aile sıra no 18 sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet Yaşar veZehra'dan olma, Armutalan-24/11/1955 doğumlu 18/05/2021 tarihinde vefat eden müteveffa FARUK CANBAY hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2024/12 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.