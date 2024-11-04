T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/32 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffaEMRAH KARAARSLAN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, ERGİLİ mah/köy 34 Cilt, 68 Aile sıra no 14 sırada nüfusa kayıtlı 22/07/1989 doğumlu, 23899335350 T.C. Kimlik Numaralı 11/04/2020 tarihinde vefat eden müteveffa EMRAH KARAARSLAN'ın hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2023/32 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.