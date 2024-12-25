T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/112 Esas 13/12/2024

Konu : ABDULHADİ ÇUBUKÇU HK.

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen ABDULHADİ ÇUBUKÇU hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 69286183036

ADI SOYADI : ABDULHADİ ÇUBUKÇU

BABA ADI : MİRZE MEHMET

ANA ADI : FEYFUR

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1960

DOĞUM YERİ : KOZLUK