T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/112 Esas 13/12/2024
Konu : ABDULHADİ ÇUBUKÇU HK.
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen ABDULHADİ ÇUBUKÇU hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 69286183036
ADI SOYADI : ABDULHADİ ÇUBUKÇU
BABA ADI : MİRZE MEHMET
ANA ADI : FEYFUR
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1960
DOĞUM YERİ : KOZLUK
#ilangovtr Basın No: ILN02145394