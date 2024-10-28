T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/904 Esas 17/09/2024

HACER KURT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HACER KURT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/09/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 38320930738

ADI SOYADI: HACER KURT

BABA ADI: MEHMET

ANA ADI: HALİME

DOĞUM TARİHİ: 03/02/1975

DOĞUM YERİ: MİDYAT

#ilangovtr Basın No: ILN02111292