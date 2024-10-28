T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/904 Esas 17/09/2024
HACER KURT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HACER KURT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/09/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 38320930738
ADI SOYADI: HACER KURT
BABA ADI: MEHMET
ANA ADI: HALİME
DOĞUM TARİHİ: 03/02/1975
DOĞUM YERİ: MİDYAT
#ilangovtr Basın No: ILN02111292