T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C.BATMAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/524 Esas 01/11/2024

Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen dahili davalı Gülhan ÖZALP (T.C:333*****472) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman ili Merkez, Akoba köyü 0 ada 535 parsel 6319,46 m2'lik kısmını BOTAŞ kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın BOTAŞ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 09/01/2025 günü saat 10:45'te Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.