T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/494 Esas 19/10/2023

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS NO-MALİKİ-MEVKİİ-PARSEL NO-MİKTARI

2023/494

Jinda Yılmaz (55366649240) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı

Mehmet Yılmaz (47947896082) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı

Reber Yılmaz (52030760744) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı

Renas Yılmaz (11490111558) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı

Sevim Yılmaz (11922096842) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı

Zehra Yılmaz (17348916504) Batman/Şikeftan 116/2 10.25 m²'lik kısmı