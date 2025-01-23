T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1937 Esas
20.01.2025 TAYBET TEKİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SADETTİN TEKİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.01.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 48616871584
ADI SOYADI : SADETTİN TEKİN
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : TAYBET
DOĞUM TARİHİ : 20/10/1987
DOĞUM YERİ : HASANKEYF
İKAMETGAH ADRESİ : Palamut KöyüHasankeyf/ BATMAN
#ilangovtr Basın No: ILN02160372