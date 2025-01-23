T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1937 Esas

20.01.2025 TAYBET TEKİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SADETTİN TEKİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.01.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 48616871584

ADI SOYADI : SADETTİN TEKİN

BABA ADI : EMİN

ANA ADI : TAYBET

DOĞUM TARİHİ : 20/10/1987

DOĞUM YERİ : HASANKEYF

İKAMETGAH ADRESİ : Palamut KöyüHasankeyf/ BATMAN