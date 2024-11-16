T.C. BAYBURT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/598 Esas

KARAR NO: 2023/341

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Bayburt İli, Merkez İlçesi, Oruçbeyli Köyü Yaylacık mevkii, 159 ada 10 parselin tamamının TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin 16.028,71 TL'nin davalılar hisseleri nisbetinde ödenmesine karar verilmiş olup, Davalı ALİME, ASIM İZÇINAR, EMRİYE, GÜLBEĞİ İZÇINAR, HAYRİ İZÇINAR, KEMAL İZCİNAR, NİZAMETTİN İZÇINAR, SALİH ÖZÇINAR, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kanun yoluna başvurmanız ilanen tebliğ olunur.