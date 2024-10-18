T.C. BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; 2024/169 Esas duruşması 10/12/2024 günü saat 10:00,2024//174 Esas duruşması 13/02/2025 günüsaat 09:00 a bırakılmış olup, dava dilekçesi, BİLİRKİŞİ RAPORUNUN iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi,bilirkişi raporunun ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2024/169 Esas- DAVALILAR: AYDEMİR POLATTİMUR- CENGİZ ŞİMŞEK

2024/174 Esas - DAVALILAR :ŞENGÜL TİRYAKİ- SADETTİN POLATTİMUR- ŞÜKRAN POLATTİMUR

2024/169-Bayburt/Arpalı Hürriyet 120 ada 59 parselin değeri 46.565,33 TL 2

024/174- Bayburt/Arpalı Hürriyet 120 ada 146 parselin değeri 150.142,68 TL