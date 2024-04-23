T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/517 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ: Gaylan Mahallesi
ADA NO: 118
PARSEL NO: 11
VASFI: Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ: 14,59 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET DEMİRTAŞ - 46906357268
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/517 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN02019755