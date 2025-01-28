Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. BEYPAZARI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/814 Esas

Ankara İli Güdül İlçesi Emirler Mahallesi189 ada 21 parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/814 Esas 2024/814 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verilen, pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin davalılar adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Beypazarı Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca, İLAN OLUNUR.15/01/2025