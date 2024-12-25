T.C. BİGADİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. BİGADİÇ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/53 Esas

DAVALI : AMIRA MAROUF ARAIBI

WADİSLİY- DÜVEDİŞ MAHALLESİ CHLEF KENTİ CHLEF BELEDİYESİ CEZAYİR

Davacı İsa Çakır tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizedava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ çıktığı ancaktebligat yapılmadığı,adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi vetensip zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: Tarafların 20/11/2018 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığını,davalının Cezayir vatandaşı olduğunu,Türkiye'ye Turist vizesi ile geldiğini,vize süresinin bittiğini, oturma izni olmadığını,oturma izni almak için Cezayir'e gidip geleceğini söyleyerek 24/11/2018 tarihindemüşterek haneden ayrıldığını,ve bir daha geri gelmediğini,telefon numarasını kapattığını, davacının davalıya ulaşamadığını, davalının evlilik amacı ile değil Türkiye'de kalabilmek içindavacı ile evlendiğini,evliliklerindedavalının kadının tam ve ağır kusuru olduğunu, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

-Davalı tarafa HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ve delillerini bildirmesi, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemesi, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapması için dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine; süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği gidermesi hususu ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisindedavaya cevap dilekçesi sunmanız, tensip zaptı gereğince delillerinizi bildirip masrafını yatırmanız, cevap dilekçesi sunmadığınız ve delil bildirmediğiniz taktirde bir daha cevap dilekçesi veremiyeceğiniz, delil sunamayacağınız, yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, dava Dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 13/12/2024