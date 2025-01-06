Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:01

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/743 Esas

Davacı Bilecik İl Özel İdaresi tarafından davalılar ALİ OSMAN ŞEN, AYŞE ÜZÜLMEZ, CEMALETTİN KORKMAZ, EMEL HACIÖMEROĞLU, EMİNE KONAŞ, EMİNE KORKMAZ, FATİH KORKMAZ, FATMA TORE, HAKAN KORKMAZ, HALİL KOYUN, HASİBE TURAN, HATİCE GÜNEŞ, İBRAHİM KORKMAZ, İLKER ŞENOL, MEHMET ENGİN ÖZDEMİR, MELİHA KORKMAZ, MUKADDES ŞEN, MÜZEYYEN KORKMAZ, NECMETTİN KORKMAZ, ÖZKAN ÖZDEMİR, ÖZLEM ÖZDEMİR, RECEP KORKMAZ, SADIK KORKMAZ, SAMİ KORKMAZ, ŞENGÜL KÜÇÜKYURT, ŞÜKRÜ KORKMAZ, YASEMİN AKKOL, YAŞAR KORKMAZ, YAŞARİYE TURAN, ZELİHA GÖKDEMİR, ZEYNEP ÇÖNTEK aleyhine Bilecik ili Merkez ilçesi Kepirler köyü 120 Ada 73 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, kamulaştırmayı yapan yukarıda yazılı kuruma karşı davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti yukarıda yazılı davacı kuruma yöneltmesi gerektiği, idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan davacı kurumca adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Mahkememiz dosyasının duruşma günü 15/04/2025 günü saat:10:25'tir.