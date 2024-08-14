T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2021/427 Esas
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Konak Mahallesi'nde (O40-A-04-D) davacı Muhittin Kaya tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 28.117,869 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.01/02/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02075832