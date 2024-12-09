T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/485 Esas 28/11/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi'nde (n.40-d-22-a) davacı Bozan Karaoğlan tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 3.789,75 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02135838