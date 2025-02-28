Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1375 Esas 25.02.2025

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde kain 1522 parsel içerisinde bulunan ve ekli krokide E rumuzu ile gösterilen 2.726,89 m2'lik taşınmazın Zahiye Kılıç tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.