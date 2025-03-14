T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1373 Esas 25.02.2025

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde kain 1522 parsel içerisinde bulunan ve ekli krokide A rumuzu ile gösterilen 11.968,08 m2'lik taşınmaz ve B rumuzu ile gösterilen 3.355,79 m2'lik Necmettin Kılıç tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.