T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2024/190 Esas 20.01.2025
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi: Aşağıalmaşar Köyü
Parsel No: 149
Vasfı: Tarla
Yüz ölçümü: 64.250,00 m2
Malikinin Adı Soyadı: Hikmet Temel-62419331380, Seyit Ahmet Hasan Hacı Hasan
Kamulaştırmayı Yapan Kurumun adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/190 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 20/01/2025
#ilangovtr Basın No: ILN02171171