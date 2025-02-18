T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2024/190 Esas 20.01.2025

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi

Mahallesi: Aşağıalmaşar Köyü

Parsel No: 149 

Vasfı: Tarla

Yüz ölçümü: 64.250,00 m2

Malikinin Adı Soyadı: Hikmet Temel-62419331380, Seyit Ahmet Hasan Hacı Hasan

Kamulaştırmayı Yapan Kurumun adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/190 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 20/01/2025

#ilangovtr Basın No: ILN02171171