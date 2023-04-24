T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Nisan 2023

ESAS NO: 2022/167 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili Bismil ilçesi Bozçalı Köyü

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 132 Ada 18(Eski Bozçalı 0 Ada 168 parsel)

PARSEL NO: 18 Parsel

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 6337,7m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: HİKMET BOZÇALI VE ARKADAŞLARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Botaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/167 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023