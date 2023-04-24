T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2022/167 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili Bismil ilçesi Bozçalı Köyü
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 132 Ada 18(Eski Bozçalı 0 Ada 168 parsel)
PARSEL NO: 18 Parsel
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 6337,7m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: HİKMET BOZÇALI VE ARKADAŞLARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Botaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/167 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01816705