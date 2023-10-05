T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/199 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köyü/Mah

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 120 ada

PARSEL NO: 13 ve 20

VASFI: Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 127.46m² ve 330.42m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Şah Altunakar, Şaban Altunakar ve Umut Altunakar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/199 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023