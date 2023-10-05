T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/199 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köyü/Mah
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 120 ada
PARSEL NO: 13 ve 20
VASFI: Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 127.46m² ve 330.42m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Şah Altunakar, Şaban Altunakar ve Umut Altunakar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/199 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01902300