T.C. BİSMİL SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİSMİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS SAYISI: 2023/395 Esas
MİRAS BIRAKAN: BEDRİYE VURAL
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Bedriye VURAL'ın Merkezi Nüfus İdare Sisteminde kayıtlı adresi bulunamamış, geçerli adresi de zabıta ve kolluk tahkikatlarına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Miras Bırakan Bedriye VURAL'ın Diyarbakır ili, Bismil ilçesinde mirasçısı olduğunu beyan eden kişilerin mirasçılık sıfatlarını en geç bir yıl içinde bildirmesi aksi halde mirasın devlete geçeceğinin işbu ilanın yapıldığı tarih itibariyle İLANEN İHTAR olunur. 10/02/2025
#ilangovtr Basın No: ILN02172573