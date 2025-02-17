Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:01

T.C. BİSMİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI: 2023/395 Esas

MİRAS BIRAKAN: BEDRİYE VURAL

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Bedriye VURAL'ın Merkezi Nüfus İdare Sisteminde kayıtlı adresi bulunamamış, geçerli adresi de zabıta ve kolluk tahkikatlarına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Miras Bırakan Bedriye VURAL'ın Diyarbakır ili, Bismil ilçesinde mirasçısı olduğunu beyan eden kişilerin mirasçılık sıfatlarını en geç bir yıl içinde bildirmesi aksi halde mirasın devlete geçeceğinin işbu ilanın yapıldığı tarih itibariyle İLANEN İHTAR olunur. 10/02/2025