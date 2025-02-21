T.C. BİSMİL SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. BİSMİLSULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2022/89 Esas

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

10739096724 TC kimlik numaralı davalı MEHMET SALİH ULUĞ'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 03/04/2025 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 17/02/2025