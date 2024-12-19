Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/60 Esas

Davacı NAZMİ MACİT ile Davalılar BİTLİS DEFTERDARLIĞI, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 8213.48 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 4980.36 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 48 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 4660.74 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 2358.42 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 2982.08 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 39 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 322.82 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 40 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 582.28 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 41 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 3297.70 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 2813.56 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 43 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 568.37 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 32 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 15135.18 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 5730.75 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 53 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 4549.880 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 66 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 8029.39 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada, 69 parsel numaralı taşınmazın Mülkiyeti Hazine Adına kayıtlı 5771.11 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu;

Destomi köyünde İlk kadastronun 1957 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/60 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.06/12/2024