Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/229

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. maddesinde; "Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur." hükmü düzenlenmiş olduğundan, dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 549 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. maddesi uyarınca, davanın ulusal basın kanalıyla 1 kez yapılacak ilan ile yapılarak sonucundan mahkememize bilgi verilmesi rica olunur.