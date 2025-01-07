T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 07.01.2025 - 00:01

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/7 Tereke Satış 09.12.2024

Konu : Basit Tasfiye İlânı Hk. TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİBASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

MİRAS BIRAKAN:MAHMUT UÇAR - TC No:41716836286 - Durmuş Ali ve Ayşe oğlu, Kızılağaç-25.08.1961 dğ.lu, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mah. nüfusuna kayıtlı

Mahkemesi: Bodrum 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.03.2023 gün, 2019/36 Tereke Esas sayılı kararı.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflâs başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.