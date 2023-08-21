Yayınlanma: 21 Ağustos 2023

T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU'NDAN

SIRA CETVELİNİN İLANI

DOSYA NO: 2015/14 TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI: MEHMET YILMAZ (1240839730)

Muris terekesinde alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206.207 ve 236. maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Sıraya ait itirazların (davanın) ilandan itibaren 7 gün içinde Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların (davanın) 15 gün içinde yine Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.

İ.İ.K.nun 232,233,234,236. maddeleri gereğince ilan olunur.