Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; KAMULAŞTIRILAN ALAN

ESAS NO : 2024/230

Dava konusu Bolu ili, Merkez ilçesi, Kıbrısçık ilçesi, Karadoğan mah. 62 ada 28parsel (yeni 233 ada 28 parsel), 1 ada 86 parsel (yeni 173 ada 86 parsel) ve 108 ada 5 parsel sayılı taşınmazların tapuda cinsi YOL olup;

-Taşınmazların tamamının davacı idare adına YOL olarak tapudan terkin kurulacağı,

-Taşınmazların tapuda tam hisse Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olduğu,

-Bolu ili, Merkez ilçesi, Kıbrısçık ilçesi, Karadoğan mah. 62 ada 28parsel (yeni 233 ada 28 parsel), 1 ada 86 parsel (yeni 173 ada 86 parsel) ve 108 ada 5 parsel sayılı taşınmazların davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırılacağı,

-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

-Kamulaştırma Kanunun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,

Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur. 28/10/2024