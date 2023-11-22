T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

ESAS NO: 2019/203 Esas

DAVALILAR: RÜSTEM GÖKÇE -12160456948

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: Davacılar vekili tarafından dava konusu Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Görelek Mevkii 1176 ada, 9-10-11-12 parsel ve 1178 ada 1 parsel üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 13/02/2024 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.