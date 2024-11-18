T.C. BOR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/252 Esas 25/10/2024

Konu: İLAN

Davacı, TEİAŞ GENEL .MÜD. ileDavalı , FERAT KARATAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün 154 kV G4-Bor-2GES TM - Bor OSB TMEnerji İletim Hattıve154 kV G4-Bor- 3 GES TM- Bor TMEnerji İletim Hattı altında kalan bir kısım taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 03/05/2023 tarihli ve 15-1sayılı kamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 12/05/2023 Tarih ve 58336634-752.01.01-188411 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,

2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun13/06/2023 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılantaşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

2024/252 ESAS Niğde ili Bor ilçesi Acıgöl Mahallesi 510 ada 13 parsel FERAT KARATAŞ 2024/254 ESAS Niğde ili Bor ilçesi Bentkavak Mahallesi 1580 ada 26 parsel İLHAN DEMİR.