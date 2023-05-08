T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/1 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Müfit Tuncer'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Camikebir mah/köy, 2 Cilt, 66 Hane, 4 BSN'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Saime oğlu, 28/02/1941 dogumlu, sağlığında Gökdere Mah. Yusuf Kemal Bey Cad. No:18/1 Boyabat/SİNOP adresinde ikamet eden, 25799478472 T.C. Kimlik numaralı Müteveffa MÜFİT TUNCER'in alacak ve borçlarını tespiti için ilanın neşrinden itibaren Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulunmaları hususunda davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.