T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/237 Esas

Mahkememizce dahili davalı 33179177334 T.C. Kimlik numaralı Tümay Kütükoğlu'na tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 03/09/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.03/05/2024