T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/417 Esas

KARAR NO : 2024/93

Davacı : MUSTAFA ERGÜN

Davalı : TÜLAY ARSLAN, Mehmet Çelik kızı, Bozdoğan/AYDIN

Davalı Tülay ARSLAN aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 02/05/2024 tarih ve 2021/417 Esas, 2024/93 Karar sayılı kararı ile, Davanın KABULÜNE,Davacının maliki olduğu Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi 225 ada 123 parsel sayılı taşınmaz lehine, davalıların maliki olduğu 225 ada 124 ve 225 ada 120 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 28.10.2022 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide C ve B harfleri ile gösterilen biçimde olmak üzere toplam 782,22 m2’lik kısımda GEÇİT İRTİFAKI TESİSİNE ve bu irtifakın TAPUYA TESCİLİNE, bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

Karar kesinleştiğinde davacı tarafça depo edilen geçit hakkı bedeli olan 23.466,60 TL’den 14.268,60 TL’nin davalı Ayşe Ergün'e, 4.599,00 TL’nin davalı Mustafa EREN’e, 4.599,00 TL’nin davalı Eyyüp Yüksel mirasçılarına Bozdoğan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/517 E, 2022/480 K, sayılı veraset ilamında belirtilen payları oranında ödenmesine, geçit güzergahı açılması bedelinin infaz aşamasında davacı tarafça karşılanmasına, karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 01/11/2024