T.C. BOZDOĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. BOZDOĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/351 Esas

DAVALI :- NURCAN ORHAN Ahmet Yesevi Mahallesi, Yesevi Caddesi, Duman Kaya Dizayn Sitesi B Blok No: 82-8, Daire: 83 Pendik/ İSTANBUL

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/12/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.