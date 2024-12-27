T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721 Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni ve Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Dosya No
İl
İlçe
Köy/Mah
Ada
Parsel
Davalılar
2024/701
Bilecik
Bozüyük
Yeni
60
6
Zafer Akkaya
2024/703
Bilecik
Bozüyük
Yeni
57
1
Nevres Karabektaş
2024/705
Bilecik
Bozüyük
Yeni
57
46
Şefik Bozkaya
2024/707
Bilecik Bilecik
BozüyükBozüyük
Yeni
57
57
42
43
Mehmet Güneş
2024/709
Bilecik
Bozüyük
Yeni
58
21
Firdes Örgül
Esma Akpınar
Nazife Öztürk
Belda Duman
Ender Öztürk
2024/711
Bilecik
Bozüyük
Yeni
57
66
Serkan Biçer
Tural Oktay
2024/713
Bilecik
Bilecik
Bozüyük
Bozüyük
Yeni
Yeni
57
57
22
38
Fatma Duran
2024/715
Bilecik
Bozüyük
Yeni
57
36
Mustafa Çolak
Şehabettin Çolak
Nilüfer Öz
Ümmühan Mandacı
Fevziye Çolak
Ayla Öztürk
Ayfer Ayhan
2024/717
Bilecik
Bozüyük
Akpınar
111
3
Nurşen Aktaş
2024/719
Bilecik
Bozüyük
Akpınar
111
5
Emine Çolak
Arzu Bal
Fatma Bal
Kamile Dere
Mustafa Dere
Ümmü Alpay
Ferhan Yılmaz
2024/721
Bilecik
Bozüyük
Akpınar
111
9
Ali Kamil Kocabaş