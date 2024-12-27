T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721 Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni ve Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No

İl

İlçe

Köy/Mah

Ada

Parsel

Davalılar

2024/701

Bilecik

Bozüyük

Yeni

60

6

Zafer Akkaya

2024/703

Bilecik

Bozüyük

Yeni

57

1

Nevres Karabektaş

2024/705

Bilecik

Bozüyük

Yeni

57

46

Şefik Bozkaya

2024/707

Bilecik Bilecik

BozüyükBozüyük

Yeni

57

57

42

43

Mehmet Güneş

2024/709

Bilecik

Bozüyük

Yeni

58

21

Firdes Örgül

Esma Akpınar

Nazife Öztürk

Belda Duman

Ender Öztürk

2024/711

Bilecik

Bozüyük

Yeni

57

66

Serkan Biçer

Tural Oktay

2024/713

Bilecik

Bilecik

Bozüyük

Bozüyük

Yeni

Yeni

57

57

22

38

Fatma Duran

2024/715

Bilecik

Bozüyük

Yeni

57

36

Mustafa Çolak

Şehabettin Çolak

Nilüfer Öz

Ümmühan Mandacı

Fevziye Çolak

Ayla Öztürk

Ayfer Ayhan

2024/717

Bilecik

Bozüyük

Akpınar

111

3

Nurşen Aktaş

2024/719

Bilecik

Bozüyük

Akpınar

111

5

Emine Çolak

Arzu Bal

Fatma Bal

Kamile Dere

Mustafa Dere

Ümmü Alpay

Ferhan Yılmaz

2024/721

Bilecik

Bozüyük

Akpınar

111

9

Ali Kamil Kocabaş

#ilangovtr Basın No: ILN02145575