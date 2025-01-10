T.C. BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/307 Esas

DAVALI : Ali Duran PİRİC 29*******56

Davacı Yunus Emre Piric tarafından Davalı Ali Duran Piric aleyhine, vasiyetnamenin tenfizi dava açılmış olup, dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmakla davalıya işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği, sunmadığı takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği hususu ve davacı dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02.01.2025