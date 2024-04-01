T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ 1. İLAN
Sayı: 2023/1119 Esas
Konu: İlan Hak.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİLMİ AYDIN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 12631769072
ADI SOYADI: HİLMİ AYDIN
BABA ADI: ABDULLAH
ANA ADI: HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ: 19/11/1943
DOĞUM YERİ: PAZARCIK
#ilangovtr Basın No: ILN02011224