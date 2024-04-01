Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:00

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ 1. İLAN

Sayı: 2023/1119 Esas

Konu: İlan Hak.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİLMİ AYDIN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 12631769072

ADI SOYADI: HİLMİ AYDIN

BABA ADI: ABDULLAH

ANA ADI: HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ: 19/11/1943

DOĞUM YERİ: PAZARCIK

#ilangovtr Basın No: ILN02011224