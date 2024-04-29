Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/660 Esas

Konu: RECEP KAHRAMAN 1.İLAN 

HAYRİYE KAVALCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RECEP KAHRAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 13846729684

ADI SOYADI: RECEP KAHRAMAN

BABA ADI: HÜSEYİN

ANA ADI: ARİFE

DOĞUM TARİHİ: 12/06/1946

DOĞUM YERİ: KAMURANTEKKE

İKAMETGAH ADRESİ:

#ilangovtr Basın No: ILN02023922