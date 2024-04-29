T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/660 Esas
Konu: RECEP KAHRAMAN 1.İLAN
HAYRİYE KAVALCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RECEP KAHRAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 13846729684
ADI SOYADI: RECEP KAHRAMAN
BABA ADI: HÜSEYİN
ANA ADI: ARİFE
DOĞUM TARİHİ: 12/06/1946
DOĞUM YERİ: KAMURANTEKKE
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02023922