T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/193 Esas

DAVALI : EMİNE MUZAFFAROVA

Davacı Şeref Ekiz vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen Emine Muzaffarova'ya dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle,

Duruşma Günü: 29/11/2023 günü saat: 10:30'da tahkikat duruşması yapılacak olup, davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ile maddi ve manevi tazminata karar verilmesi talep edilmiş olup,işbu dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,317,318 maddeler) hususu ile yine HMK 147/2 fıkrası uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli bir özür olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.