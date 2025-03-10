Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/31 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ

MEVKİİ: KIZILÇIRPI

PAFTA NO : -

ADA NO: 150

PARSEL NO: 13

VASFI: REZERVUAR ALANI

YÜZÖLÇÜMÜ: 3635.62000

MALİKİN ADI VE SOYADI: GÜLLÜ YATIR, AHMET ÜRKMEZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/31 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.