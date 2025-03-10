T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/31 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ
MEVKİİ: KIZILÇIRPI
PAFTA NO : -
ADA NO: 150
PARSEL NO: 13
VASFI: REZERVUAR ALANI
YÜZÖLÇÜMÜ: 3635.62000
MALİKİN ADI VE SOYADI: GÜLLÜ YATIR, AHMET ÜRKMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/31 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02186226