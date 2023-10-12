T.C. BURSA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

Sayı: 2022/279 Esas 02/10/2023

Davacı, ALİ BOSTANCI TÜRK BÜRO SEN 1.ETAP EVLERİ YÖNETİCİLİĞİ tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında; davalı 7160459147 Vergi Kimlik numaralı, 0716045914700001 Mersis numaralı, ÖZTÜRKLER MANTOLAMA MİMARLIK İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar evrakını içerir davetiye çıkarılmış olup,mersis adresinizdeki sokak isminin bulunmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı ile aranızda 27.04.2021 tarihli, 949.490,00-TL bedelli eser sözleşmesine ilişkin Hamitler Mah. Gür Cad. No:111 Osmangazi/Bursa adresindeki Ali Bostancı Türk Bürosen Evleri 1. Etap Sitesinin, sözleşme uyarınca tadilatı işlemleri için açılan davada Mahkememizin 2022/279 Esas sayılı dosyası ile Bursa 5. Tüketici Mahkemesinin 2022/142 Esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan HMK'nın 166. maddesi uyarınca, bu davanın Bursa 5. Tüketici Mahkemesinin 2022/142 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine,bundan sonraki işlemlerin birleşen Bursa 5. Tüketici Mahkemesinin 2022/142 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, Mahkememiz esasının bu şekilde kapatılmasına, Harç, masraf, vekalet ücreti tayin ve takdirinin birleştirilen dosyada karara bağlanmasına, Dosyadaki varsa gider avansının Bursa 5. Tüketici Mahkemesinin 2022/142 Esas sayılı dosyasına aktarılmasına, Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememize ulaştırılmak üzere aynı nitelikteki başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kullanılabilecek istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.