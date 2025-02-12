T.C. BURSA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

T.C. BURSA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'DEN

DOSYA NO: 2016/245 KARAR NO: 2024/356

Mahkememizin 23.10.2024 tarih, 2016/245 esas, 2024/356 karar sayılı dosyasında sanık Semih DEDELER hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158/1-f) suçundan Beraatine, Resmi Belgede Sahtecilik (TCK'nın 210/1 delaletiyle 204/1) suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, Katılan vekili Avukat Güven İşler'in 19.11.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23.10.2024 tarihli ve 2016/245 Esas - 2024/356 sayılı kararı ile sanıklar lehine tesis edilen beraat hükmünün kaldırılması/bozulması ve sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı mahkumiyetine karar verilmesi, sanıkların işledikleri sabit olan tüm suçlar yönünden ayrı ayrı üst sınırdan cezalandırılması ve vekalet ücretine hükmedilmesi talebi ile istinaf ettiği anlaşılmıştır.Sanık Semih Dedeler'in (Mümin oğlu, 10.08.1962 doğumlu) beyan adreslerinden tebligatların iade geldiği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarına adresinin tespit edilemediğine dair olumsuz cevap verildiği, Türkiye'deki adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

1- Adı geçen sanık SEMİH DEDELER'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde kanun yoluna başvurabileceği, süresi içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.