T.C. BURSA 6. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

Sayı: 2022/81 Esas

Davacı, EMİNE ABDO NEFFUS ile Davalılar , RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO, RIDVAN ABDULMECİD ELTEMRO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

9*****8 Yabancı Kimlik No'lu, RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO'nun tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 18 yıl önce Halep'te evlendiğini, 5 müşterek çocukları olduğunu, müvekkilinin 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını, davalının 3 kez evi terk ettiğini, davalının kızını arayarak evlendiğini söylediğini, davalının düzenli bir işi olmadığını, ev ekonomisine katkısının bulunmadığını, müvekkiline ve müşterek çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını, evin geçimini çocukların sağladığını beyan ederek tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesine, müvekkili lehine 2.500 TL tedbir/yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar lehine 1.500'er TL olmak üzere toplamda 10.000 TL tedbir/iştirak nafakasına, 250.000 TL maddi, 150.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır, HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, (HMK 136MD. ) hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.