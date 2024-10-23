T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: 2022/2418 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı MUSTAFA GÜNEŞLİ'nin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 16/01/2025 günü saat 11:35'de yapılacaktır.

Davacı Cahit Bay vekili Av. Kamil Bayramiç tarafından; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1730 Ada 17 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalı MUSTAFA GÜNEŞLİ'nin duruşma gün ve saatinde (16/01/2025 saat 11:35) duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.