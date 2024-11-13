T.C. BURSA DEFTERDARLIĞI
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren ( Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 11.11.2024 tarihini izleyen 15. gün) bir ay içerisinde Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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V.K.NO
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T.C.KİMLİK NO
|
İSİM SOYAD/ÜNVAN
|
ADRES
|
DÖNEMİ
|
VERGİ TÜRÜ
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TAKİP/ANA TAKİP NO
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MİKTAR/TL
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6810387715
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16604439610
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UMUT EMRE ÖZDEMİR (3340970838 EMRE GRUP KUMAŞÇILIK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
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CİHANGİR MAH. MİGROS SK. OZ PETROL SIT. SİTESİ NO: 4 İÇ KAPI NO: K1 AVCILAR / İSTANBUL
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2022
|
9339
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2024092066hlc0000002
|
3.917.953,38
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8370128116
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28970362300
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KÖKSAL TEMEL
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SOĞANLI MAH. 1.MAHMUDİYE SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA
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2019
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9266
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2022011914hle0000712
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2.193.371,75